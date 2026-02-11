Chantal Goya révèle que Johnny Hallyday a dormi chez elle

Chantal Goya a livré en 2023, sur le plateau de TPMP People (C8), des souvenirs inédits de sa relation avec Johnny Hallyday, affirmant que le rockeur a un temps vécu chez elle et racontant des épisodes cocasses — du désir de Johnny de dormir dans le lit de son mari à l’invitation d’une centaine de bikers à la maison. Ces confidences, rapportées lors d’une intervention de Bernard Montiel, éclairent une proximité entre deux figures majeures de la chanson française des années 1960-1970.

Artistes révélés à la même époque, Chantal Goya et Johnny Hallyday ont incarné deux visages de l’idolâtrie des jeunes : elle, par ses tubes dédiés à l’enfance (Bécassine, Pandi-Panda, Bouba), lui, en rockeur mythique puisant son inspiration chez les grandes figures américaines comme Elvis Presley. Leur rencontre, leur appartenance commune au mouvement yéyé et des liens professionnels avec des compositeurs tels que Jean-Jacques Debout ont contribué à forger une relation de proximité, parfois partagée sous le même toit.

Lors de son passage dans l’émission de 2023, Chantal Goya a reconstitué le contexte : Jean-Jacques Debout, son mari, était à New York tandis que Johnny, laissé sans sa compagne sur place, est venu s’installer temporairement chez eux. La chanteuse a précisé que les deux familles attendaient leurs enfants à la même période — David Hallyday né en août et son propre fils né en juin — ce qui explique la présence du chanteur. Elle a rapporté, avec humour, la proposition de Johnny de « mettre le pyjama de Jean-Jacques » et de dormir dans son lit, une situation qu’elle a jugée pour le moins surprenante.

Récit d’anecdotes et liens artistiques

Chantal Goya est revenue sur plusieurs épisodes marquants de cette cohabitation ponctuelle. Outre la scène du pyjama, elle a évoqué un autre souvenir révélateur du tempérament de Johnny : l’arrivée impromptue d’une centaine de motards chez elle après une visite du chanteur, épisode que la chanteuse a qualifié de « savoureux ». Ces récits brossent le portrait d’un homme de scène à la fois familier et imprévisible au quotidien.

Le contexte professionnel renforce ces liens. Jean-Jacques Debout, époux de Chantal Goya, a composé pour Johnny, notamment la chanson Je t’écris souvent, et a été un acteur de la scène musicale qui entourait les artistes yéyé. Chantal et Jean-Jacques ont, par ailleurs, développé un music-hall pour enfants qui a installé durablement la chanteuse comme figure référente de la chanson jeunesse en France.

Johnny Hallyday, décédé en 2017 à 74 ans des suites d’un cancer, laisse derrière lui une discographie fournie — la source mentionne 51 albums studio et environ 165 singles — et une influence qui traverse les générations, tandis que les anecdotes livrées par Chantal Goya offrent un éclairage intime sur les coulisses de cette époque musicale.