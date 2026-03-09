Chantal Goya et Jean-Jacques Debout : château médiéval, maison de maître, hangar

Le 9 mars 2026, Jean-Jacques Debout souffle ses 86 ans. Auteur-compositeur-interprète prolifique, il a signé plus de 1 500 chansons pour des artistes tels que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, et a largement contribué à la trajectoire artistique de son épouse, la chanteuse et comédienne Chantal Goya. Aux succès musicaux s’ajoute une passion moins médiatisée : un important patrimoine immobilier constitué au fil des décennies.

Jean-Jacques Debout est né le 9 mars 1940 dans le 12e arrondissement de Paris et a grandi à Saint-Mandé. Fils d’un opticien et d’une ancienne Miss Paris, il se tourne vers la musique après des études aux Beaux-Arts. Sa carrière se développe dans les années 1960, période durant laquelle il compose notamment Pour moi la vie va commencer pour Johnny Hallyday et écrit pour Sylvie Vartan. Il rencontre Chantal Goya à la même époque ; le couple se marie le 25 février 1966 à Nogent-sur-Marne et est parent de deux enfants, Jean‑Paul, devenu peintre, et Clarisse, photographe.

En parallèle de leur activité artistique commune, particulièrement autour des spectacles pour enfants lancés à partir des années 1970, le couple cultive une véritable « passion pour les maisons ». Selon Chantal Goya, Jean‑Jacques Debout « adore les maisons ». Au total, le couple aurait possédé environ une vingtaine de biens : demeures historiques, résidences de vacances et bâtiments réservés au stockage de leurs trésors de scène.

Un patrimoine dispersé entre île, château, Paris et hangar

Parmi leurs acquisitions figure une maison sur l’île de Ré, achetée dans les années 1970 selon le récit de Chantal Goya. Elle évoque une scène inattendue : Jean‑Jacques Debout, en promenade à Saint‑Martin‑de‑Ré, croise deux religieuses lui proposant d’acheter une petite maison. Le couple se montre séduit et signe l’achat à un prix que la chanteuse rapporte comme « trois francs six sous », à une époque où l’île n’était pas encore la destination très courue qu’elle est devenue. Cette demeure a servi de base pour de nombreux étés familiaux, entre La Rochelle, La Couarde et le phare des Baleines.

Autre acquisition majeure : le château de Saint‑Loup, dans les Deux‑Sèvres, acheté en 1987. La bâtisse, dont certaines parties remontent au Moyen Âge, se caractérise par des douves, des jardins étendus et une tour carrée d’origine XIIe siècle. Le couple y organise en 1988 des représentations de la comédie musicale La Légende de Saint‑Loup, transformant le domaine en scène à ciel ouvert pour artistes, danseurs et techniciens. Le château est finalement revendu au début des années 1990.

À Paris, Jean‑Jacques Debout et Chantal Goya ont longtemps vécu dans un appartement du 9e arrondissement, près de Pigalle, décrit comme chaleureux et chargé de souvenirs de carrière : photographies, partitions, instruments et objets de scène. En 2018, le couple acquiert une maison dans l’Indre, choix présenté comme un refuge rural où ils passent une part importante de leur temps.

Leur patrimoine comprend également un grand hangar loué par Chantal Goya, destiné à l’entreposage des décors, accessoires et costumes. Plus de mille tenues y seraient conservées, dont plusieurs dizaines de robes de scène emblématiques remontant aux années 1970, périodes des spectacles La Forêt magique et Le Soulier qui vole.

Sur le plan financier, le couple a connu des difficultés ponctuelles, notamment des dettes fiscales qui ont parfois fragilisé leur situation.