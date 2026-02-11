Chantal Goya (83 ans) : « Quand il n’est pas là, je me tape des bons pains au chocolat »

Chantal Goya, 83 ans, continue de surprendre en confiant, sur un plateau de télévision, des éléments inédits de sa vie de couple avec Jean‑Jacques Debout : loin de l’image attendue de l’icône des enfants, elle revendique une grande indépendance, évoque les concessions et livre une confidence gourmande — quand son mari n’est pas là, elle s’offre des pains au chocolat.

Depuis plus d’un demi‑siècle, Chantal Goya et Jean‑Jacques Debout forment l’un des couples les plus emblématiques de la scène française. Elle, figure des spectacles pour les plus jeunes, a marqué plusieurs générations par ses comptines et ses personnages féeriques. Lui, compositeur et auteur, a contribué à définir l’univers musical dans lequel elle a grandi artistiquement. Leur histoire commune s’est construite autour de tournées, d’albums et de souvenirs partagés par des millions de familles.

Sur le plateau de l’émission Ça commence aujourd’hui, la chanteuse s’est montrée loquace sur l’intimité du couple et sur des habitudes domestiques que beaucoup ignorent. À 83 ans, portée par une énergie qui étonne, Chantal Goya n’hésite plus à aborder publiquement les zones d’ombre de sa vie conjugale et les concessions qu’elle a faites au fil des années.

Un mariage axé sur la liberté de chacun

La dynamique du couple, telle que la décrit l’artiste, repose largement sur l’autonomie de chacun. Chantal Goya affirme ne pas « s’occuper » du quotidien de son époux, estimant qu’il est « assez grand » pour mener sa propre vie. Elle souligne les différences de goûts et d’habitudes : ils ne partagent pas les mêmes plats, n’ont pas les mêmes amis et n’ont « rien à voir ensemble » sur certains points. Ce positionnement traduit une préférence pour la sérénité plutôt que pour le contrôle.

Interrogée sur des fidélités contrariées, l’artiste reconnaît l’existence d’infidélités de la part de Jean‑Jacques Debout, mais, au lieu de s’y attarder, elle affirme les avoir transformées en une forme de détachement. Selon elle, elle n’a « jamais été collée » à son mari et refuse l’idée d’être constamment sur le dos de quelqu’un : chacun vit à son rythme. Tandis que Jean‑Jacques, d’après ses propos, sort moins, écrit et se replie parfois dans ses souvenirs et ses deuils, Chantal Goya poursuit sa carrière, se produit en spectacle et cultive son autonomie professionnelle et personnelle.

Cette façon d’assumer un couple éloigné des normes romantiques classiques est, pour l’artiste, une manière de rester fidèle à elle‑même à plus de 80 ans : ne pas se contenter d’une image lisse et accepter des modes de vie qui correspondent à sa personnalité.

Sur le plan du quotidien, Chantal Goya a aussi évoqué ses petits plaisirs coupables. Elle rapporte que Jean‑Jacques Debout lui reproche sa gourmandise, notamment sa consommation de boissons sucrées et de pâtisseries : « Il me dit : ‘Regarde, tu ne bois que du coca, tu prends des éclairs au chocolat’ ». Puis, en plateau, la chanteuse a lâché la confidence qui a retenu l’attention : « Quand il n’est pas là, je me tape des bons pains au chocolat ». Elle assume pleinement ce petit vice.