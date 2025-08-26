CHAN 2025: Madagascar éjecte le Soudan et file en finale

Madagascar a obtenu son billet pour la finale du CHAN 2025 après sa victoire face au Soudan (1-0). Un succès mérité des Barea qui a fini le match à 10.

Pour la première fois de son histoire, Madagascar va disputer la finale du Championnat d’Afrique des nations. Les Barea ont décroché leur ticket pour le sprint final du CHAN 2025 après leur victoire face au Soudan cet mardi. Face aux Faucons de Jediane cet après-midi, les Malgaches se sont imposés sur le score de 1-0.

Solide défensivement et résilient, Madagascar a pris le dessus sur son adversaire grâce à une réalisation de Toky lors des prolongations (116è). Un avantage que les Malgaches ont conservé jusqu’au coup de sifflet final malgré une équipe en infériorité numérique après l’expulsion de Rzafimaro (79e, second carton jaune ).

Madagascar est donc en finale et affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Sénégal. Un choc entre le tenant du titre et le trois fois champion de la compétition.