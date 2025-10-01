Mondial 2026 (Q): la liste de Madagascar pour affronter le Mali et les Comores

Le sélectionneur national de Madagascar, Corentin Martins, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les matchs face au Mali et les Comores en octobre prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Madagascar retrouve les pelouses en octobre prochain. Les Barea affronteront les Comores et le Mali, les 8 et 12 octobre prochain. Deux rendez-vous décisifs comptant pour les 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et pour l’occasion, le sélectionneur Corentin Martins a dévoilé la liste des joueurs retenus.

Le coach de la sélection malgache a reconduit le groupe présent lors du rassemblement de septembre. Après huit journées, Madagascar est deuxième du groupe I, derrière le Ghana et devant les Comores (3è, 15 points) et le Mali (4è, 12 points).

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr réagit à la sanction de la FIFA contre l’Afrique du Sud

Liste de Madagascar pour jouer contre les Comores et le Mali lors des 9è et 10è journées des éliminatoires de la coupe du monde 2026 :

Gardiens de but : Michel Ramandimbisao, Zakanirina Rakotoasimbola, Geordan Dupire.

Défenseurs : Sandra Tremoulet, Eshan Kari, Andy Pelmard, Tony Randriamanampisoa, Morgan Jean Pierre, Ryan Ponti, Nicolas Randriamanampisoa, Radoniaina Rabemanantsoa.

Milieux de terrain : Marco Ilaimaharitra, Mariska Rakotoson, Clément Couturier, Rayan Raveloson, Lalaina Rafanomezantsoa, Johan N’zi.

À lire aussi : Tournoi UFOA B U17 2025: le programme de ce mardi

Attaquants : Tommy Iva, Arnaud Randrianantenaina, Njiva Rakotoharimalala, Warren Caddy, Bryan Adinany, Fenohasina Gilles Razafimora.