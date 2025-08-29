PAR PAYS
CHAN 2025: le Sénégal dompte le Soudan et prend la 3è place

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Les Lions locaux du Sénégal célèbrent leur victoire face au Soudan
Les Lions locaux du Sénégal célèbrent leur victoire face au Soudan@Africatopsports
Le Sénégal s’est offert la 3è place sur le podium du CHAN 2025 après sa victoire face au Soudan (1-1, 4-2 tab), ce vendredi.

Le Sénégal ne sortira pas bredouille du Championnat d’Afrique des nations qui se déroule en Afrique de l’est. Les Lions locaux de la Téranga ont arraché la médaille de bronze après leur victoire face au Soudan. Contre les Faucons de Jediane ce vendredi, les Sénégalais se sont offerts la victoire au terme d’une rencontre très disputée.

Menée au score dès la sixième minute par un but d’Asad pour le Soudan, la formation sénégalaise a dû batailler dur pour arracher l’égalisation. Un but précieux inscrit à la 58e minute par Ndiaye.

Séparées sur ce score de parité au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont dû aller a la séance des tirs au but pour se départager. Une épreuve qui a souri au Sénégal, qui a réussi quatre tentatives contre deux pour le Soudan.

Le Sénégal se tiendra donc sur le podium lors de la cérémonie de clôture de la compétition, au côté du Madagascar et du Maroc, qui s’affrontent ce dimanche lors de la grande finale.

