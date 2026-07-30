Sénat du Bénin: règlement intérieur, élection du bureau et collaboration avec l’Assemblée nationale au cœur des prochaines étapes

Après la cérémonie d’installation solennelle des membres de la première mandature du Sénat ce jeudi 30 juillet 2026 à Porto-Novo, l’institution prépare son entrée effective en fonction.

Pour les sénateurs béninois, les prochains jours seront consacrés au façonnage du cadre réglementaire et à la mise en place des organes dirigeants indispensables à son activité, notamment le bureau composé de trois membres :un président, un vice-président et un rapporteur.

​Le tout premier chantier de la chambre haute concerne l’adoption de son règlement intérieur. À cet effet, les sénateurs doivent se réunir lors d’une séance à huis clos dans une salle dédiée au sein de l’Assemblée nationale.

​Selon Théodore Holo, sénateur et ancien président de la Cour constitutionnelle, cette étape demeure un préalable obligatoire avant de pouvoir organiser l’élection du bureau exécutif. Il souhaite que les débats sur le texte soient rapidement tranchés afin de transmettre le document à l’organe compétent, avec pour objectif de procéder à l’élection du Bureau du Sénat dès la première semaine du mois d’août.

Concernant la présidence de la haute assemblée, Théodore Holo a indiqué qu’il appartenait au vote de décider du futur titulaire du poste.

​Une dynamique de collaboration avec l’Assemblée nationale

​L’autre défi majeur pour la nouvelle institution réside dans l’organisation de la coexistence avec l’Assemblée nationale. Théodore Holo rappelle que ces relations sont rigoureusement cadrées par la Constitution. Certaines catégories de textes, en particulier les lois constitutionnelles, électorales ou relatives aux partis politiques, ne peuvent être promulguées en l’absence d’un avis de non-objection émis par le Sénat.

​De plus, la chambre haute conservera la faculté, dans des conditions bien précises, de demander une seconde lecture des textes de loi. L’ancien président de la Cour constitutionnelle insiste sur le fait que ce mécanisme ne vise pas à instaurer une rivalité entre les deux chambres, affirmant que le Sénat s’inscrit dans une logique de collaboration institutionnelle et non de conflit.

L’exercice effectif des missions et prérogatives du Sénat restera suspendu à l’aboutissement de ces différentes étapes que constituent l’adoption du règlement intérieur et l’élection des membres de l’organe dirigeant.