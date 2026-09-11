Bénin: Romuald Wadagni acte l’intégration sur titre des AME sous le statut d’agents contractuels des collectivités

​La rencontre au sommet tenue ce vendredi 11 septembre 2026 entre le président de la République, Romuald Wadagni, et les représentants des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) a abouti à une avancée majeure pour le système éducatif béninois.

À l’issue des échanges, le gouvernement a formalisé l’intégration professionnelle de ces enseignants, concrétisant ainsi une revendication portée de longue date par la corporation.

​Le dispositif retenu repose principalement sur l’accomplissement de trois contrats successifs en qualité d’AME. Pour assurer un déploiement ordonné, le processus s’effectuera par vagues et par promotions, en commençant par le traitement intégral de la promotion 2019, qui concentre à elle seule plus de la moitié des effectifs globaux.

Les critères d’âge retenus s’alignent sur les prescriptions de l’article 12 du Statut général de la Fonction publique, fixant les limites à 35 ans pour les catégories C et D, et à 40 ans pour les catégories A et B, afin de permettre aux bénéficiaires de réunir les 15 années de cotisation indispensables à la validation d’une pension de retraite.

​Sur le plan technique, l’exécutif a tranché en faveur d’un recrutement progressif sur titre, écartant ainsi l’exigence d’un nouveau test d’évaluation au profit de la valorisation de l’expérience et des compétences déjà démontrées en classe.

Les enseignants concernés rejoindront les rangs sous le statut d’Agent contractuel de droit public des collectivités territoriales décentralisées (ACDPCTD). Cette formule garantit le maintien sans rupture de leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), organise une gestion de carrière partagée entre les ministères en charge des enseignements et les collectivités territoriales, et facilite considérablement leur accès aux prestations bancaires et aux services financiers.

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​Un consensus social scellé au sommet de l’État

​Cette séance de travail décisive s’est déroulée en présence de membres clés du gouvernement, notamment le ministre du Budget et de la Fonction publique, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ainsi que la ministre de l’Enseignement supérieur, aux côtés des représentants des faitières des AME.

​Les trois grandes confédérations syndicales du pays à savoir la COSI-Bénin, la CSA-Bénin et la CSTB ont également pris part aux délibérations, saluant unanimement une issue qui met fin à des années de précarité et apporte une stabilité de carrière méritée à des milliers de pédagogues à la veille de la rentrée scolaire.