Le groupe nigérian ORÍKÌ ouvre son premier spa hors d’Afrique à Abu Dhabi

Le groupe de beauté et de bien-être s’installe à Al Wahda Mall. Cette ouverture porte son réseau à quatre pays, après le Nigeria, le Kenya et l’Ouganda.

Le groupe nigérian de beauté et de bien-être ORÍKÌ a ouvert un spa à Abu Dhabi, sa première implantation en dehors du continent africain. Le nouvel espace se trouve au deuxième étage d’Al Wahda Mall, où la branche émiratie affiche désormais ses réservations comme ouvertes.

Cette adresse fait entrer l’entreprise dans un quatrième pays après le Nigeria, le Kenya et l’Ouganda. Selon l’annonce publiée le 10 septembre par BellaNaija, le réseau atteint 16 implantations avec cette ouverture.

Le changement d’échelle intervient pour une enseigne développée autour des soins du corps, du visage, des massages et de produits de beauté. Sur son site nigérian, ORÍKÌ commercialise aussi des soins pour la peau et le bain et propose des formations aux métiers du spa.

L’identité de la marque reste fortement liée à l’Afrique. ORÍKÌ explique avoir construit son univers autour d’ingrédients naturels et d’une inspiration puisée sur le continent. Son nom vient du yoruba, langue largement parlée au Nigeria, où « oríkì » renvoie à une tradition de noms et de louanges associée à l’origine et à l’identité.

La vitrine émiratie reprend une partie de cet univers avec des masques, exfoliants, huiles corporelles et nettoyants visage. Elle marque surtout la première présence physique du groupe hors d’Afrique, après un développement centré sur plusieurs villes africaines.

Le spa d’Abu Dhabi est annoncé comme ouvert au public à Al Wahda Mall, deuxième étage, boutique 237. Un module de réservation est actif sur le site officiel d’ORÍKÌ aux Émirats arabes unis.