CDM 2026 (Q): les compos officielles de Rwanda – Bénin

Le Rwanda défie le Bénin ce vendredi à Kigali, dans le cadre de la 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

Rwanda vs Bénin
Actuellement quatrièmes avec 11 points — à égalité avec le Nigeria mais devancés à la différence de buts — les Rwandais veulent profiter de leur avantage à domicile pour se relancer dans la course.  En face, les Guépards, en tête de la poule C, visent la victoire pour se rapprocher d’avantage de la qualification. Découvrez les onze entrants des deux formations.

Les compos officielles:

Rwanda:

Ntawari Fiacre (gardien de but), Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Kavita Phanuel, Niyomugabo Claude, Mugisha Gilbert, Mugisha Bonheur, Bizimane Djihad (capitaine), Muhire Kévin, Kwizera Jojea, Nshuti Innocent

Bénin;

Gardien :
🧤 Marcel Dandjinou

Défenseurs :

  • Tamimou Ouorou
  • Mohammed Tidjani
  • Olivier Verdon
  • Yohan Roche

Milieux de terrain :

  • Sessi d’Almeida
  • Imourane Hassane
  • Dodo Dokou

Attaquants :

  • Jodel Dossou
  • Andréas Hountondji
  • Steve Mounié (cap.)
