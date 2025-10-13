CDM 2026 (Q): le Cap-Vert qualifié pour la phase finale, le Cameroun va disputer les barrages

Bourreau de l’Eswatini (3-0) ce lundi en 10è journée des éliminatoires, le Cap-Vert a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Tenu en échèc par l’Angola (0-0), le Cameroun va disputer les barrages.

Le Cap-Vert va également disputer la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les Requins Bleus ont composté leur ticket pour le Mondial américain après leur large victoire face à l’Eswatini, ce lundi. Opposés ce soir aux Sihlangu Semnikati dans une rencontre comptant pour la 10è journée des éliminatoires, les Cap-verdiens se sont imposés sur le score de 3-0. Un résultat qui leur permet de finir premier du groupe D avec 23 points, devant le Cameroun.

Deuxièmes avant cette dernière journée, les Lions Indomptables se dévaient de battre l’Angola pour espérer décrocher une qualification directe. Mais au coup de sifflé final, les Camerounais n »ont fait mieux qu’un match nul contre les Palancas Negras (0-0). Un résultat qui contraint les poulains du sélectionneur Marc Brys à disputer les barrages pour espérer arracher leur ticket pour le tournoi.

Dans le groupe C, la bataille des mal classés entre le Lesotho et le Zimbabwe a tourné à l’avantage des Crocodiles, vainqueurs sur le score de 1-0. Halake a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel (93e minute). Un résultat sans incidence pour le Lesotho, déjà éliminé, tout comme le Zimbabwe, qui termine dernier de la poule.