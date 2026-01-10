CAN 2025: «on prendra notre revanche», Samuel Eto’o après l’élimination du Cameroun

Éliminé en quart de finale par le Maroc, le Cameroun a reçu un message fort de son président Samuel Eto’o, déterminé à transformer cette désillusion en point de départ d’une revanche annoncée.

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a réagi à l’élimination des Lions indomptables de la Coupe d’Afrique des nations en cours au Maroc. Présent vendredi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l’ancien capitaine emblématique du Cameroun a assisté à la défaite (2-0) face au pays hôte, le Maroc, en quart de finale. Brahim Diaz et Ismaël Saibari ont scellé le sort des Lions indomptables au terme d’une rencontre maîtrisée par les Lions de l’Atlas.

Au coup de sifflet final, Samuel Eto’o s’est rendu dans les vestiaires pour adresser un message fort au groupe camerounais. Dans un discours empreint de gravité et de fierté, l’ex-attaquant du FC Barcelone et de Chelsea a tenu à saluer l’engagement et l’état d’esprit de ses joueurs, tout en projetant déjà le regard vers l’avenir.

« Vous voir tristes me donne les larmes aux yeux, mais vous avez joué avec fierté pour le Cameroun. Je suis fier de vous », a-t-il lancé au vestiaire. Avant d’ajouter, avec détermination : « Ce n’est que le début. La prochaine CAN, nous viendrons pour la gagner. Préparez-vous dès maintenant, nous prendrons notre revanche. » Un message rassembleur, à l’image de la volonté de rebond affichée par la maison camerounaise.