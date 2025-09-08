PAR PAYS
CDM 2026 (Q): l’Afrique du Sud s’attend à un match difficile face au Nigeria

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
. .

L’ailier sud-africain Oswin Appollis s’attend à une rencontre de haut niveau face aux Super Eagles du Nigeria, mardi, lors de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (zone Afrique). Le choc se disputera au Toyota Stadium de Bloemfontein.

Toujours en quête d’une première participation au Mondial depuis celui de 2010 organisé à domicile, les Bafana Bafana d’Hugo Broos occupent la tête du groupe A avec 16 points. Le Nigeria, actuel troisième, compte déjà six longueurs de retard.

Appollis, buteur face au Lesotho vendredi, sait que l’opposition sera relevée: « Ce sera un match passionnant, mais difficile. Le Nigeria a beaucoup de qualités, mais nous sommes prêts à nous battre », a-t-il confié au Sowetan. Rendez-vous demain pour le choc des titans.

