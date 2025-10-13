CDM 2026 (Q): Cameroun vs Angola, Lesotho vs Zimbabwe, le programme de ce lundi
Découvrez les rencontres au programme ce lundi à travers les pelouses africaines, comptant pour la dixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique se poursuivent ce lundi avec plusieurs rencontres à travers l’Afrique. Déjà qualifiée, la Tunisie reçoit la Namibie dans l’espoir de clore sa campagne en beauté. Les Namibiens de leur côté, doivent arracher la victoire pour conserver leur deuxième place au classement, synonyme de qualification pour les barrages.
Dans les autres rencontres du jour, le Cap-Vert défie l’Eswatini. Leaders de leur poule avec deux points d’avance sur le Cameroun, les Requins Bleus ne sont plus qu’à une victoire de la qualification pour le Mondial américain. Derrière, les Lions Indomptables doivent prendre les trois points de la victoire contre l’Angola et espérer un faux pas des Cap-verdiens pour retrouver la phase finale. Déjà éliminés, le Lesotho et le Zimbabwe tenteront de finir cette phase qualificative sur une bonne note.
Programme de ce lundi de la 10è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026
13h00 :
Tunisie vs Namibie
Soudan du sud vs Togo
Guinée équatoriale vs Libéria
Sao-Tomé-et-Principé vs Malawi
16h00 :
Maurice vs Libye
Cameroun vs Angola
Cap Vert vs Eswatini
Lesotho vs Zimbabwe
Commentaires