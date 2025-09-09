PAR PAYS
CDM 2026 (Q): après le Bénin, le Nigeria presse la FIFA de trancher sur le cas de l'Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Des-joueurs-du-Nigéria-célèbrent-leur-but_
Des-joueurs-du-Nigéria-célèbrent-leur-but_
. .

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a appelé la FIFA à se prononcer rapidement sur l’éventuelle déduction de trois points qui pourrait frapper l’Afrique du Sud, accusée d’avoir aligné un joueur inéligible lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les Bafana Bafana risquent une sanction après avoir fait jouer Teboho Mokoena face au Lesotho en mars, alors que le milieu de terrain était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

« La discussion sur le carton jaune, c’est à la FIFA de la gérer, ce n’est pas mon problème », a déclaré Chelle lundi en conférence de presse, à la veille du choc entre le Nigeria et l’Afrique du Sud.

« Mon problème, ce sont mes joueurs, qui sont concentrés sur le match. Mais, en réalité, je pense que la FIFA doit régler ça rapidement. »

Une prise de position qui fait écho à celle du sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, lequel avait déjà exhorté la FIFA à se prononcer sur ce dossier. « L’Afrique du Sud a gagné contre le Lesotho ? Très bien, mais le match qui compte, c’est l’aller, où ils doivent perdre les trois points. Les règles sont claires. Nous ne comprenons pas pourquoi la FIFA et la CAF n’ont pas encore tranché », a déploré Rohr après la victoire 1-0 de ses Guépards face au Zimbabwe, cité par Mega Sports.

« Ce n’est pas normal. Nous avons 11 points après ce succès. Si l’Afrique du Sud perd trois points, nous ne serions plus qu’à deux longueurs. Qu’attendent-ils ? C’est incompréhensible », a insisté le technicien franco-allemand.

