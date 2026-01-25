CDC CAF J3 : Azam FC et Kaizer Chiefs relancent leurs chances

La troisième journée de la Coupe de la Confédération africaine s’est achevée avec deux victoires extérieures qui relancent Kaizer Chiefs et Azam FC. À Lusaka, Kaizer s’est imposé 1-0 contre Zesco United grâce à un but précoce de Mmodi (2e), tandis qu’à Nairobi, Azam a renversé la vapeur pour l’emporter après l’égalisation de Kitambala (17e) et un but contre son camp de Mohammed (78e).

Les succès enregistrés lors de cette journée offrent un répit aux visiteurs : Kaizer Chiefs remonte à 4 points dans son groupe et retrouve un statut plus rassurant dans la course à la qualification, alors qu’Azam FC signe sa première victoire dans la compétition et reprend des couleurs après un départ laborieux.

Ces deux rencontres, disputées en fin de journée, mettent en évidence des débats serrés où l’efficacité offensive des visiteurs a fait la différence face à des équipes locales qui ont longtemps cru pouvoir arracher un meilleur résultat.

Détails et déroulement des matches

À Lusaka, Kaizer Chiefs a surpris en ouvrant le score d’entrée. Mmodi a profité d’une action rapide pour tromper la défense de Zesco dès la 2e minute, offrant aux Sud-Africains une avance précoce. Acculés, les joueurs de Zesco United ont tenté de réagir mais se sont heurtés à une organisation défensive solide de Kaizer, qui a ensuite géré son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré une nette amélioration de son jeu au fil de la rencontre, Zesco United n’a pas réussi à trouver l’égalisation dans les 90 minutes. Les assauts locaux ont manqué de précision ou d’une finition décisive, tandis que Kaizer Chiefs a su protéger son avantage en multipliant les interventions disciplinées au milieu et en défense. Le club sud-africain totalise désormais 4 points et se place en bonne posture pour la suite de la phase de groupes.

Zesco United, pour sa part, se projette déjà sur le prochain déplacement : le club aura l’occasion de tenter de se relancer la semaine prochaine face au même adversaire, cette fois à l’extérieur, pour tenter de reprendre des points dans la poule.

À Nairobi, le scénario a été plus animé. Nairobi United a ouvert le score à la 14e minute et semblait tenir un avantage mérité face à un visiteur en difficulté. Mais Azam FC a répliqué très rapidement : trois minutes plus tard, Kitambala a remis les deux équipes à égalité, permettant aux Tanzaniens de regagner les vestiaires sur un score de parité.

Après la pause, la partie s’est équilibrée, les deux formations se neutralisant souvent au milieu de terrain sous une forte chaleur. Les occasions se sont faites rares et le marquoir est resté longtemps bloqué jusqu’à la 78e minute, quand un cafouillage dans la surface de Nairobi United a conduit Mohammed à marquer contre son camp, offrant la victoire à Azam FC.

Cette délivrance a constitué la première victoire d’Azam dans la compétition et intervient après un match de caractère, où les visiteurs ont su profiter des erreurs adverses et de leur réactivité pour empocher les trois points.

