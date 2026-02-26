Catherine Jacob : « J’aimerais être moins grassouillette, mais… »

Catherine Jacob, figure bien connue du cinéma et du théâtre français, a refusé une proposition de la production de Danse avec les stars, a-t-elle confirmé lors d’une intervention médiatique conjointe avec Philippe Lellouche. Actuellement à l’affiche de la pièce Nuit d’ivresse au Théâtre de la Madeleine, la comédienne — qui compte plus de 80 films et six nominations aux César — explique son choix par une franchise déjà familière au public.

Invitée sur les ondes aux côtés de Philippe Lellouche ce mardi 24 février, Catherine Jacob a précisé ne pas être disponible pour le concours de danse diffusé sur TF1, animé cette saison par Camille Combal et rassemblant une douzaine de participants. La pièce Nuit d’ivresse, dans laquelle elle joue, est citée comme contexte immédiat de ses prises de parole lors de cette intervention.

Le départ récent de plusieurs candidats de Danse avec les stars, dont Philippe Lellouche, a ravivé l’attention médiatique autour de la programmation du divertissement et des profils sollicités par la production. Interrogée sur les raisons de son refus, Catherine Jacob a répondu sans détour.

La comédienne invoque son incapacité à danser et évoque son rapport au corps

Face aux questions de l’animateur Vincent Parizot, Catherine Jacob a résumé sa position par une phrase lapidaire : « Parce que je sais très bien que je ne peux absolument pas danser. » Cette franchise s’inscrit dans la posture publique de la comédienne, réputée pour son franc-parler et son goût pour des rôles à la fois comiques et engagés.

Philippe Lellouche, également présent lors de l’émission et récemment éliminé du concours de danse, a réagi à la déclaration de son partenaire de scène en soulignant le courage de celle qui a décliné l’invitation : « Ce qui est plus courageux que moi, parce que moi non plus je ne savais pas danser », a-t-il déclaré, ajoutant toutefois qu’il ne regrettait pas son propre passage dans l’émission : « Pas une seconde, je le regrette, si c’était à refaire, je le referai ».

Outre sa position sur la danse, Catherine Jacob est revenue sur son rapport à son corps, thème qu’elle aborde régulièrement dans les médias. Déjà en 2010 dans un entretien accordé à Closer, elle avait fait part d’un regard lucide sur son poids, déclarant avec humour « J’aimerais être un peu moins grassouillette… ». Elle a rappelé sa volonté de ne pas se laisser enfermer par des complexes : « Je commence à être de plus en plus d’accord avec moi, et je ne vois pourquoi je m’écraserais ! »

La comédienne poursuit actuellement ses activités scéniques avec Nuit d’ivresse au Théâtre de la Madeleine, où elle partage l’affiche avec plusieurs partenaires, et continue d’alterner entre comédie populaire et rôles plus dramatiques au cinéma et au théâtre.