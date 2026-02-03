Caroline Lang quitte son poste au SPI après la publication de documents liés à l’affaire Epstein

Caroline Lang, fille de l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, a annoncé lundi 2 février 2026 sa démission du poste de déléguée générale du Syndicat de la production indépendante (SPI), trois semaines après sa nomination, à la suite de la publication de nouveaux documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein rendus publics par le ministère américain de la Justice et relayés en France par plusieurs médias.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans un communiqué transmis à l’Agence France-Presse (AFP), Caroline Lang explique avoir choisi de se retirer pour ne pas exposer le SPI à des « situations » susceptibles de nuire au syndicat. Elle occupait la fonction depuis environ trois semaines au moment de sa démission, selon les éléments transmis aux agences. Sa décision intervient immédiatement après la diffusion de fichiers judiciaires américains examinés et relayés par la presse française.

Les documents publiés par le ministère américain de la Justice, et évoqués notamment par Mediapart et Le Parisien, mentionnent des échanges et des opérations financières impliquant le nom de Caroline Lang. Ces mêmes pièces font état, selon les médias, d’une transaction immobilière qualifiée d’« offshore » et de l’existence d’une société constituée dans un paradis fiscal dans laquelle la jeune femme serait évoquée. Les organes de presse cités relatent ces éléments à partir des fichiers rendus publics par la justice américaine.

Démission et réactions familiales après la publication des fichiers

Quelques heures avant l’annonce de la démission de sa fille, Jack Lang a pris la parole publiquement via un texte adressé à l’AFP pour évoquer les liens qui ont été rapportés entre lui, sa famille et Jeffrey Epstein. L’ancien ministre socialiste de la Culture, aujourd’hui président de l’Institut du monde arabe, indique avoir connu le financier américain il y a plus d’une décennie, après une présentation par le réalisateur Woody Allen, et déclare « assumer pleinement les liens » qu’il a pu entretenir à cette époque.

Dans son communiqué, Jack Lang affirme qu’à l’époque des rencontres décrites, « rien ne laissait supposer » les accusations portées plus tard contre Jeffrey Epstein, qui s’est donné la mort en 2019. Il se dit « profondément heurté » par la révélation des documents judiciaires et annonce envisager des actions en justice contre toute diffusion de propos qu’il jugerait diffamatoires le concernant.

Les informations relayées par les titres de presse précisent que les nouvelles pièces publiées par le ministère de la Justice américain comprennent des échanges et des documents financiers. Les médias français cités indiquent que ces éléments ont conduit à l’examen des liens professionnels et patrimoniaux mentionnés dans les fichiers. Les réactions publiques de Caroline Lang et de Jack Lang ont été transmises par l’AFP et reprises par les rédactions nationales.