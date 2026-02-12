Caroline Lang explique son expérience d’actrice : ‘C’est pas dramatique’

Caroline Lang, fille aînée de l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, est citée en 2026 dans les dossiers déclassifiés du Department of Justice (DOJ) américain relatifs à l’affaire Jeffrey Epstein. Selon ces documents — une vaste base de données contenant courriels, textos et photos — le nom de Jack Lang apparaît près de 700 fois et celui de sa fille est également mentionné. Face à ces révélations, Caroline Lang a récemment démissionné de ses fonctions au Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI).

Jack Lang, ministre de la Culture sous François Mitterrand au début des années 1980, est une figure bien connue de la gauche française. Son parcours politique a été marqué par des polémiques anciennes, notamment autour de l’affaire dite du Coral, relative à des agressions signalées contre des personnes vulnérables, affaire dont il a été écarté de l’enquête à l’époque. Le nom de Jack Lang réapparaît en 2026 dans les documents liés à Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires américain mis en cause pour la direction d’un réseau de trafic sexuel international et décédé en 2019 dans sa cellule.

Les dossiers Epstein mis au jour par le DOJ incluent des éléments faisant état, pour Caroline Lang, de liens présumés avec Epstein : participations dans des structures offshore, séjours chez lui et un testament portant la signature du financier, selon les éléments rendus publics. Ces mentions figurent dans la base de données compilant échanges et documents autour du réseau Epstein, source de multiples signalements à travers le monde.

Carrière cinématographique et parcours professionnel de Caroline Lang

Avant d’être citée dans ces dossiers, Caroline Lang avait connu une brève carrière d’actrice au début des années 1980 tout en poursuivant des études supérieures. Repérée jeune, elle tourne à 22 ans pour le cinéaste Robert Bresson dans le film L’Argent (1983), adaptation d’une nouvelle de Léon Tolstoï, film récompensé au Festival de Cannes. Elle apparaît ensuite dans plusieurs productions, dont Un homme et une femme – Vingt ans déjà de Claude Lelouch en 1986, totalisant six films en l’espace de quatre ans.

Par la suite, Caroline Lang a travaillé pour Maxwell Communication, groupe de médias fondé par Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell, cette dernière ayant été une proche collaboratrice de Jeffrey Epstein et condamnée pour son rôle dans les faits reprochés à Epstein. Epstein est mort en 2019 en détention.

Des archives audiovisuelles de l’INA montrent Caroline Lang sur les marches du Palais des Festivals à Cannes et, dans des interviews d’époque, elle évoque son rapport à la profession et aux castings : « Je me disais, si ça marche, c’est bien. Si ça marche pas… C’est pas dramatique non plus ! » Elle a par la suite poursuivi des études de droit et exercé dans l’industrie cinématographique avant sa récente démission du SPI.