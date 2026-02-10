Caroline Lang assure qu’Epstein « n’était pas du tout dans son cercle proche »

Les fichiers Jeffrey Epstein, rendus publics fin janvier 2026 par le Department of Justice (DOJ) américain, placent Jack Lang et sa fille Caroline Lang au cœur d’une nouvelle tempête médiatique. Les millions de documents déclassifiés mentionnent à plusieurs reprises les deux noms, entraînant des démissions, des mises en cause publiques et la révélation d’un testament attribuant près de 5 000 000 de dollars à Caroline, somme dont elle affirme n’avoir jamais eu connaissance.

Jack Lang, figure historique de la gauche et ancien ministre de la Culture à partir des années 1980, voit resurgir dans l’espace public des associations de son nom avec des affaires anciennes de pédocriminalité, comme celle dite du Coral, sans avoir jusque-là été poursuivi par la justice. Sa vie familiale, déjà très médiatisée, est elle aussi dans la lumière : son épouse, Monique, partage sa vie depuis plus de cinquante ans et le couple a eu deux filles, Caroline et Valérie. Cette dernière est décédée en 2013 d’un cancer généralisé à l’âge de 47 ans.

Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison à l’isolement, est présenté dans les documents comme un homme d’affaires mondain, proche de personnalités influentes, et à la tête d’un vaste réseau pédocriminel impliquant des milliers de mineurs. La mise en ligne des dossiers par le DOJ a immédiatement suscité une onde de choc médiatique, entraînant la diffusion rapide d’extraits et de recoupements par la presse et les réseaux sociaux.

Liens familiaux, documents et prises de parole

Selon les informations rendues publiques et les enquêtes menées par plusieurs médias, Caroline Lang apparaît dans les dossiers à plusieurs reprises. Une enquête de Médiapart indique qu’elle aurait rencontré Jeffrey Epstein en 2012 et qu’elle détient, toujours d’après ces documents, la moitié des parts d’un véhicule financier situé dans un paradis fiscal fondé par Epstein quatre ans plus tard. Les mêmes archives incluent un testament rédigé par Epstein deux jours avant sa mort, mentionnant une somme d’environ 5 000 000 de dollars à destination de Caroline Lang.

À la suite de ces révélations, Caroline Lang a démissionné de son poste au SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants) et de son rôle au sein de l’association Le Refuge. Jack Lang, quant à lui, a quitté la présidence de l’IMA (Institut du monde arabe), fonction qu’il exerçait depuis 2013, après une période de réactions publiques et médiatiques.

Interrogée sur BFM-TV, Caroline Lang a déclaré avoir été « stupéfaite » par la mention de son nom dans ce testament, affirmant n’en avoir jamais reçu copie ni de la part des autorités américaines ni des avocats de Jeffrey Epstein : « Je n’en avais pas du tout la moindre idée. » Elle a ajouté qu’elle pensait qu’Epstein « avait de l’affection pour moi » et qu’il aurait voulu être généreux envers elle, se présentant comme mère seule s’occupant de ses deux enfants.

Caroline Lang reconnaît avoir passé « un certain temps » dans la villa d’Epstein à Palm Beach, en Floride, qu’elle qualifie toutefois de fréquentation amicale et non d’appartenance au cercle intime : « C’était un ami, ce n’était pas un intime. Il n’était pas du tout dans mon cercle proche d’amis. »