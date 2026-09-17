CAN 2027 : Motsepe exclut tout plan B pour la Tanzanie

Patrice Motsepe a écarté tout remplacement de la Tanzanie parmi les pays hôtes de la CAN 2027. La CAF poursuit ses inspections avec le Kenya et l’Ouganda.

La Confédération africaine de football (CAF) n’envisage pas de remplacer la Tanzanie parmi les pays hôtes de la CAN 2027. Patrice Motsepe l’a affirmé jeudi 17 septembre à Dar es Salaam, malgré les interrogations sur l’état d’avancement de certains préparatifs.

Le président de la CAF a écarté l’idée d’un « plan B » et assuré que l’instance travaillera avec les autorités pour corriger les secteurs encore en retard. La Tanzanie doit coorganiser le tournoi avec le Kenya et l’Ouganda.

Cette prise de position intervient pendant une tournée de contrôle de la CAF en Afrique de l’Est. L’instance avait annoncé une inspection du Benjamin Mkapa Stadium et des échanges avec le gouvernement tanzanien, avant une étape au Kenya vendredi 18 septembre.

La CAN 2027 doit se dérouler du 19 juin au 17 juillet. Ce sera la première édition organisée conjointement par les trois pays d’Afrique de l’Est, ce qui place les transports, les hébergements, les stades et les terrains d’entraînement au cœur du dispositif.

Motsepe a également dit s’attendre à un accord de visa commun entre la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda afin de faciliter les déplacements des supporters pendant la compétition. Les discussions entre les autorités concernées sont en cours.

Le pays chargé d’accueillir le match d’ouverture n’est pas encore arrêté. Les trois coorganisateurs ont soumis des propositions à la CAF, qui doit encore trancher ce point dans la suite des préparatifs.