CAN 2025 : Zambie et Comores dos à dos (0-0)
Zambie et Comores se sont neutralisées sur un score vierge (0-0) vendredi 26 décembre au stade Mohamed-V de Casablanca, dans un match jugé décevant et verrouillé. Les Chipolopolos enregistrent un deuxième match nul consécutif dans le groupe A, tandis que les Coelacanthes ouvrent leur compteur.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires