CAN 2025 : Zambie et Comores dos à dos (0-0)

Zambie et Comores se sont neutralisées sur un score vierge (0-0) vendredi 26 décembre au stade Mohamed-V de Casablanca, dans un match jugé décevant et verrouillé. Les Chipolopolos enregistrent un deuxième match nul consécutif dans le groupe A, tandis que les Coelacanthes ouvrent leur compteur.

