CAN 2025: «un derby, ça se gagne », Pape Thiaw avant Sénégal vs Mali

Pape Thiaw s’est exprimé sur le quart de finale de la CAN 2025 face au Mali. Et le sélectionneur national du Sénégal a assuré que les siens ne viennent que pour remporter ce derby ouest-africain.

Les quarts de finale de la CAN 2025 s’ouvrent ce vendredi avec notamment un choc entre le Sénégal et le Mali. Un derby ouest-africain où le vainqueur empochera le billet qualificatif pour les demi-finales. Impressionnants depuis le début de la compétition, avec notamment une démonstration de force contre le Soudan (3-1) en huitième de finale, les Lions de la Téranga partent favoris face aux Aigles qui avaient dû passer par la séance des tirs au but pour se défaire de la Tunisie.

Un petit avantage pour le Sénégal, en tout cas sur le papier, que son sélectionneur entend concrétiser sur le terrain. Face à la presse ce jeudi en conférence de presse d’avant-match, le technicien a assuré que ses joueurs viendrait pour remporter la victoire face aux Maliens. « C’est un match qui se prépare avec beaucoup de respect pour le Mali. On aura en face une équipe engagée qui va nous poser un défi physique ; à nous d’être présents. Ce match va beaucoup se jouer sur le plan mental. Ce sera un derby. Et un derby, ça se gagne», a déclaré Pape Thiaw.

L’entraineur sénégalais a cependant tenu à prévenir ses poulains contre la solidité collective de l’équipe adverse, qui a remporté la plupart de ses rencontres en étant en infériorité numérique: « C’est une équipe qui a montré de belles choses. Ils ont joué deux matchs à 10 et ont su obtenir du résultat. Ce n’est pas rien. C’est un match à élimination directe et il faut gagner. On va mettre en œuvre tout ce qu’on a préparé pour aller battre cette équipe. Sur le match précédent, ils ont fait preuve de solidarité, de caractère. Ils ont joué seulement 25 minutes à 11 et ont disputé le reste à 10 jusqu’à 120 minutes. » Le choc Sénégal – Mali est prévu ce vendredi au Grand Stade de Tanger à partir de 17h (GMT+1).

