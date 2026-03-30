Can 2025 : Sénégal – Maroc; ce que la crise révèle

Après la finale de la CAN opposant le Sénégal au Maroc et les recours déclenchés à la suite de cet épisode, le dossier a pris une dimension politique et juridique qui dépasse le seul terrain sportif, posant des questions sur la capacité des acteurs nationaux à défendre leurs intérêts dans des arènes internationales.

Le football y apparaît comme un révélateur des tensions politiques et institutionnelles contemporaines : événements médiatiques, enjeux diplomatiques et décisions judiciaires se mêlent et transforment un match en crise de souveraineté.

Des États et des fédérations mobilisent désormais des moyens financiers, médiatiques et administratifs considérables autour des compétitions internationales. Cet investissement répond à des objectifs à la fois externes — affirmer une influence régionale — et internes — générer une légitimité symbolique auprès de l’opinion publique.

Dans le cas sénégalais, plusieurs failles organisationnelles et stratégiques ont été identifiées : manque d’anticipation, réponses juridiques et diplomatiques fragmentaires, coordination institutionnelle insuffisante et recettes de communication essentiellement émotionnelles plutôt que calibrées sur des stratégies internationales.

Constats institutionnels et pistes opérationnelles

Sur l’anticipation, les autorités et les instances sportives n’ont pas bâti de scénarios robustes pour couvrir les risques juridiques et diplomatiques inhérents à une finale de cette ampleur. Les expertises mobilisées après coup auraient dû faire partie d’un dispositif préventif.

Au plan organisationnel, la gestion de dossiers sensibles — notamment ceux impliquant des ressortissants détenus à l’étranger — a reposé sur des moyens juridiques limités. Ce mode de gestion illustre l’absence d’une task force multidisciplinaire prête à intervenir en urgence. La coordination entre la fédération, le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères et les autres acteurs concernés a manqué de fluidité et de cohérence opérationnelle, ralentissant les réponses et complexifiant la posture diplomatique du pays.

Le registre dominant dans le débat public a souvent été émotionnel, ce qui a réduit la capacité des décideurs à engager des démarches juridiques et diplomatiques rationnelles et adaptées aux enjeux internationaux. La Confédération africaine de football (CAF) voit sa crédibilité interrogée par des accusations de partialité et par la lenteur de certains mécanismes de recours. Ces faiblesses poussent les parties à se tourner vers des instances internationales comme le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Pour améliorer la réaction nationale, cinq axes opérationnels peuvent être retenus : institutionnaliser la veille stratégique sur les compétitions internationales et produire des scénarios de crise ; créer une task force permanente regroupant juristes spécialisés, diplomates, communicants et lobbyistes ; renforcer la diplomatie sportive par des alliances régionales et une action coordonnée au sein des instances continentales ; professionnaliser la gestion juridique en mobilisant systématiquement des spécialistes du droit du sport à l’échelle internationale ; et adopter une approche stratégique pérenne du sport comme enjeu de souveraineté.

Des ressources humaines sénégalaises reconnues dans le droit du sport et les instances internationales sont souvent citées comme mobilisables pour ces tâches, et la capacité à assurer une présence effective devant des juridictions comme le TAS constitue un enjeu concret