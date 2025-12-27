Accueil En Brève CAN 2025 : Ouganda-Tanzanie 1-1, fin de match folle

Dans le duel entre co-hôtes de la prochaine CAN, Ouganda et Tanzanie se sont quittés dos à dos (1-1) le 27 décembre au stade Al Medina de Rabat, lors de la 2e journée de la phase de groupes. Simon Msuva a ouvert le score sur penalty, consécutif à une main de Baba Alhassan dans la surface, avant qu’Uche Ikpeazu n’égalise d’une tête plongeante à dix minutes du terme. Allan Okello a ensuite manqué un penalty dans le temps additionnel, scellant le partage des points. Les Cranes et les Taifa Stars devront impérativement l’emporter lors de la dernière journée pour prétendre figurer parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes.