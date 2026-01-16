CAN 2025: Osimhen fustige l’arbitrage après l’élimination du Nigeria face au Maroc

Éliminé en demi-finale de la CAN 2025 aux tirs au but par le Maroc, Victor Osimhen a vivement critiqué la prestation de l’arbitre ghanéen Daniel Nii Laryea, tout en saluant le courage et l’engagement des Super Eagles.

L’attaquant des Super Eagles, Victor Osimhen, n’a pas mâché ses mots au sujet de l’arbitrage de Daniel Nii Laryea lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations perdue par le Nigeria face au Maroc, mercredi soir.

Après un match fermé conclu sur un score nul et vierge, les Lions de l’Atlas se sont imposés aux tirs au but (4-2), une issue que l’avant-centre de Galatasaray a eu du mal à digérer. Interrogé au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Osimhen a estimé que la prestation de l’arbitre ghanéen n’avait pas été à la hauteur de l’événement. « En termes d’arbitrage, ce n’était pas un grand match, c’était vraiment mauvais », a-t-il lâché. Malgré sa frustration, le Nigérian a tenu à faire preuve de fair-play. « Je félicite le Maroc et je suis fier de mon équipe pour l’état d’esprit et le combat face à un adversaire de très grande qualité », a-t-il ajouté.

Désormais, Osimhen se projette vers la petite finale face à l’Égypte, samedi, avec l’ambition d’offrir une médaille de bronze aux supporters nigérians. De son côté, son coéquipier Bright Osayi-Samuel avait également critiqué l’arbitrage de Laryea, même si ce dernier a reçu, au Ghana, le soutien de certaines voix officielles, dont le député Patrick Yaw Boamah, qui a salué une prestation « exemplaire ».





