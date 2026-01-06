CAN 2025: Osimhen dans le viseur de Chelle après des tensions internes

Le sélectionneur nigérian Éric Chelle n’exclut pas des mesures disciplinaires à l’encontre de Victor Osimhen, impliqué dans une altercation avec Ademola Lookman lors du large succès des Super Eagles face au Mozambique (4-0) en huitièmes de finale.

Le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, a laissé entendre qu’une sanction pourrait être envisagée à l’encontre de Victor Osimhen après son altercation avec Ademola Lookman lors du large succès du Nigeria face au Mozambique (4-0), lundi soir, en huitièmes de finale de la CAN 2025.

L’épisode s’est produit en seconde période, alors que les Nigérians maîtrisaient déjà la rencontre. Des échanges vifs ont été observés entre les deux attaquants sur la pelouse, avant qu’Osimhen ne demande son remplacement. L’avant-centre de Galatasaray a alors cédé sa place à Paul Onuachu.

À l’issue de la rencontre, Osimhen a regagné directement les vestiaires, sans participer aux célébrations collectives. Interrogé en conférence de presse sur cet incident, Éric Chelle a choisi de rester évasif : « Ce qui s’est passé sur le terrain restera au sein du groupe. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, cela restera en interne », a-t-il conclu.





