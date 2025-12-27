Accueil En Brève CAN 2025 : Nigeria résiste à la Tunisie et file en huitièmes (3-2)

Les Super Eagles ont battu la Tunisie 3-2 samedi 27 décembre au stade de Fès, lors de la deuxième journée du groupe C. Dominant en début de match, le Nigeria s’est appuyé sur une performance marquante d’Ademola Lookman, auteur d’un but et de deux passes décisives. Après avoir semblé maîtriser la rencontre, les Nigérians ont toutefois concédé deux buts dans les quinze dernières minutes, permettant à la Tunisie de revenir au score. Malgré ce retournement, les hommes d’Eric Chelle ont décroché la victoire et validé leur qualification pour les huitièmes de finale.