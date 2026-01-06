CAN 2025: Lookman éteint la polémique après l’échange tendu avec Osimhen

Auteur de deux passes décisives et d’un but face au Mozambique (4-0), Ademola Lookman a préféré retenir la large victoire du Nigeria en huitièmes de finale, minimisant l’incident survenu avec Victor Osimhen durant la rencontre.

Ademola Lookman a choisi l’apaisement après l’échange tendu survenu avec Victor Osimhen lors de la large victoire du Nigeria face au Mozambique (4-0), lundi soir, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Associés sur le front de l’attaque des Super Eagles, les deux hommes se sont illustrés dès la première période. Lookman a été à l’origine des deux réalisations d’Osimhen, tandis que chacun a trouvé le chemin des filets avant la pause. Un épisode de tension a toutefois été perceptible lorsque l’attaquant de l’Atalanta a choisi de frapper plutôt que de servir son partenaire, provoquant une réaction agacée du buteur de Naples.

Quelques minutes plus tard, Victor Osimhen a demandé à être remplacé, cessant ses appels offensifs et se tournant vers le sélectionneur Eric Chelle. Un geste qui a alimenté les spéculations après la rencontre.

En zone mixte, Ademola Lookman a rapidement minimisé l’incident. « Je ne pense pas que ce soit vraiment important. L’essentiel, c’est que l’équipe ait gagné 4-0 », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter, avec admiration : « Vic est mon numéro un. C’est un attaquant de très haut niveau, un joueur de classe mondiale. Le reste n’a aucune importance. » Un discours rassembleur, à l’image d’un collectif nigérian solidement lancé vers les quarts de finale.



