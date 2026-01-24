CAN 2025: les images du président sénégalais et de ses deux épouses posant avec le trophée enflamment la toile

Les images du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye brandissant le trophée continental avec ses épouses Marie Khone et Absa Faye ont marqué les célébrations nationales, mêlant football, tradition et fierté collective après la victoire des Lions de la Teranga.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux en célébrant le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations aux côtés de ses deux épouses, transformant un moment de fierté nationale en une séquence à forte portée symbolique et culturelle.

Des images largement relayées ont montré le chef de l’État posant avec Marie Khone Faye et Absa Faye, tous trois brandissant le trophée continental. Vêtues d’élégantes tenues traditionnelles, les Premières Dames ont incarné la solennité et l’authenticité de l’instant, tandis que le président avait opté pour un costume formel. Les clichés, rapidement devenus viraux, ont traversé les frontières et alimenté de nombreux commentaires à travers le continent.

L’émotion est montée d’un cran lorsque chacune des deux épouses du président a posé individuellement avec le trophée, des scènes qualifiées par de nombreux observateurs d’historiques et profondément ancrées dans la culture sénégalaise. Ces images ont été prises dans le sillage des célébrations nationales consécutives à la victoire du Sénégal face au Maroc, pays hôte, lors de la finale de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 après prolongation au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, décrochant ainsi le deuxième titre continental de leur histoire.

De retour à Dakar, le président Faye a reçu les joueurs, le staff technique et les dirigeants fédéraux au palais présidentiel. Le sélectionneur Pape Thiaw et son encadrement ont été élevés au grade de Commandeur de l’Ordre national du Lion, symbole d’une nation unie autour de son football et désormais installée parmi les puissances majeures du continent.





