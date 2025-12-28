Accueil En Brève CAN 2025 : le Soudan bat la Guinée équatoriale 1-0 sur un but contre son camp

Le Soudan a remporté une victoire précieuse contre la Guinée équatoriale (1-0) grâce à un but contre son camp du défenseur Saúl Coco, le 28 décembre au stade Mohammed V de Casablanca, lors de la 2e journée de la phase de groupes. Après sa lourde défaite face à l’Algérie, la sélection soudanaise, connue sous le surnom des Crocodiles, se relance dans le groupe E et conserve ses chances de qualification pour les huitièmes de finale avant une troisième journée décisive.