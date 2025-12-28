CAN 2025 : le Soudan bat la Guinée équatoriale 1-0 sur un but contre son camp
Le Soudan a remporté une victoire précieuse contre la Guinée équatoriale (1-0) grâce à un but contre son camp du défenseur Saúl Coco, le 28 décembre au stade Mohammed V de Casablanca, lors de la 2e journée de la phase de groupes. Après sa lourde défaite face à l’Algérie, la sélection soudanaise, connue sous le surnom des Crocodiles, se relance dans le groupe E et conserve ses chances de qualification pour les huitièmes de finale avant une troisième journée décisive.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires