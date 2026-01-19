CAN 2025: le Sénégal empoche une prime record

Vainqueurs du tournoi après leur succès face au Maroc, les Lions de la Teranga repartent avec 10 millions de dollars, une dotation historique annoncée par la Confédération africaine de football.

Les dotations financières attribuées aux meilleures équipes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ont été officialisées par la Confédération africaine de football (CAF). Sacré champion d’Afrique après sa victoire face au Maroc, pays hôte, en finale (1-0), le Sénégal décroche une prime record. Les Lions de la Teranga ont fait la différence en prolongation grâce à une frappe décisive de Pape Gueye, après une rencontre longtemps indécise conclue sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire.

À l’issue de la finale, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé une récompense historique de 10 millions de dollars pour le vainqueur, contre 7 millions lors de l’édition précédente en 2023. Finaliste malheureux, le Maroc repart avec 4 millions de dollars. Le Nigeria, troisième de la compétition, empoche 2,5 millions de dollars, tandis que l’Égypte, quatrième, reçoit 1,3 million de dollars. Les équipes éliminées en quarts de finale perçoivent chacune 800 000 dollars. Celles classées troisièmes de leur groupe ont touché 700 000 dollars, alors que les quatrièmes repartent avec une enveloppe de 500 000 dollars.



