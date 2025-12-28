Accueil En Brève CAN 2025: le Mozambique résiste au Gabon et décroche une victoire historique (3-2)

CAN 2025: le Mozambique résiste au Gabon et décroche une victoire historique (3-2)

L’équipe du Mozambique s’est imposée 3-2 face au Gabon, dimanche 28 décembre au Grand stade d’Agadir, lors de la deuxième journée du groupe F, dans un match à rebondissements. Cette victoire précieuse permet aux hommes de Chiquinho Conde de glaner trois points et de relancer pleinement leur course vers les huitièmes de finale.