CAN 2025: le Mozambique résiste au Gabon et décroche une victoire historique (3-2)
L’équipe du Mozambique s’est imposée 3-2 face au Gabon, dimanche 28 décembre au Grand stade d’Agadir, lors de la deuxième journée du groupe F, dans un match à rebondissements. Cette victoire précieuse permet aux hommes de Chiquinho Conde de glaner trois points et de relancer pleinement leur course vers les huitièmes de finale.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires