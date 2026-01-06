Accueil En Brève CAN 2025 : L’Algérie bat la RDC en prolongation et défie le Nigeria en quarts

En Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), l’Algérie a éliminé la République démocratique du Congo (RDC) au terme de la prolongation et se qualifie pour les quarts de finale, où elle affrontera le Nigeria. Cette victoire place l’équipe algérienne dans la course aux phases finales de la CAN 2025 et annonce un choc attendu face au Nigeria pour une place en demi-finale.