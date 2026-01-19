CAN 2025: la CAF va-t-elle retirer le trophée au Sénégal ?

Pointé du doigt en raison des incidents qui ont entaché la finale de la CAN 2025, le Sénégal pourrait perdre son titre de champion alors que la CAF a annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur ces évèbements déplorables.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Sénégal a remporté dimanche soir sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire face au Maroc (1-0) en finale de la CAN 2025. Une rencontre très disputée qui a malheureusement été entachée d’incidents regretables. Le moment décisif est survenu lorsque l’arbitre du match, Jean-Jacques Ndala, a accordé de manière controversée un penalty aux Lions de l’Atlas pour une faute sur Brahim Diaz.

La décision de Ndala a provoqué l’indignation des joueurs sénégalais, qui se sont sentis lésés non seulement par le penalty sifflé, mais aussi par sa décision antérieure d’annuler leur but en raison d’une faute sur Achraf Hakimi. Les hommes de Pape Thiaw ont alors choisi de quitter le terrain avant d’être incités à y retourner par leur coéquipier Sadio Mané.

La CAF va-t-elle retirer le trophée au Sénégal ?

L’abandon du terrain par les joueurs sénégalais peut-il leur coûter leur titre? Selon les articles 82 et 83 du règlement de la CAF, « si, pour n’importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refusé de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitive et éliminée de la compétition en cours ».

« L’équipe qui enfreint les articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition. Elle perd le match 3-0. Si l’équipe adverse menait par un score plus avantageux au moment de l’arrêt du match, le score sera maintenu », ajoute l’article 84. L’Article 85 enfonce: « L’équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera exclue du tournoi. »

« Si une équipe refuse de disputer un match ou de poursuivre un match qu’elle a commencé, elle sera agréée d’une amende minimale de vingt mille dollars américains (un peu plus de 17.000 euros) et perdra, en principe, le match par forfait (…) Dans les cas les plus graves, l’équipe sera également disqualifiée de la compétition en cours. Ceci est soumis aux dispositions du règlement de la compétition« , détaille pour sa part l’article 148.

Si on s’en tient à ces dispositions de la CAF, le Sénégal aurait pu perdre la rencontre sur tapis vert. Néanmoins, il faut remarquer que certains joueurs sont restés sur le terrain, à l’instar de Sadio Mané. C’est d’aulleurs le capitaine des Lions de la Téranga qui a demandé aux siens de revenir reprendre le combat. En tout cas, la CAF, qui a fermement condamné ces incidents, a annoncé l’ouverture d’une enquête. S’il est peu probable que l’instance africaine retire le trophée aux Sénégalais, l’administration de Patrice Motsepe pourrait infliger une lourde amende aux Lions de la Téranga. Vivement le verdict!