CAN 2025 : Angola et Zimbabwe dos à dos (1-1) en ouverture de la 2e journée

Le premier match de la deuxième journée de la CAN 2025 entre l’Angola et le Zimbabwe s’est soldé par un nul 1-1 vendredi 26 décembre au Grand stade de Marrakech. Gelson Dala a ouvert le score pour les Palancas Negras à la 24e minute, puis Knowledge Musona a égalisé au bout du temps additionnel de la première période (45e+6) pour les Warriors. En seconde période, malgré de nombreuses tentatives côté angolais sous la direction de l’entraîneur Patrice Beaumelle et quelques contre-attaques zimbabwéennes, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage. Ce partage des points constitue une mauvaise opération pour l’Angola et le Zimbabwe, qui devront désormais viser une place parmi les meilleurs troisièmes dans un groupe B où la qualification dépendra principalement des confrontations entre l’Afrique du Sud et l’Égypte.

