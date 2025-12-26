CAN 2025 : À dix, l’Égypte bat l’Afrique du Sud après une fin mouvementée
Dans une rencontre tendue, l’Afrique du Sud a frôlé l’égalisation en fin de match après une main du défenseur égyptien Yasser Ibrahim, qui aurait pu valoir un penalty, mais ce sont les Pharaons d’Égypte, réduits à dix en fin de première période, qui se sont imposés 1-0 grâce à un nouveau but de Mohamed Salah. Avec deux victoires dans le groupe B, l’équipe dirigée par Hossam Hassan obtient sa qualification pour les huitièmes de finale.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires