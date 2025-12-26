Accueil En Brève CAN 2025 : À dix, l’Égypte bat l’Afrique du Sud après une fin mouvementée

Dans une rencontre tendue, l’Afrique du Sud a frôlé l’égalisation en fin de match après une main du défenseur égyptien Yasser Ibrahim, qui aurait pu valoir un penalty, mais ce sont les Pharaons d’Égypte, réduits à dix en fin de première période, qui se sont imposés 1-0 grâce à un nouveau but de Mohamed Salah. Avec deux victoires dans le groupe B, l’équipe dirigée par Hossam Hassan obtient sa qualification pour les huitièmes de finale.