Camille Cerf : sa confidence sur une expérience avec une femme a fait un pataquès au petit-déjeuner

Camille Cerf, élue Miss France 2015, a relancé en 2020 le débat public sur la sexualité en révélant, lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, avoir déjà eu une expérience sexuelle avec une femme, une confidence qui a suscité réactions médiatiques et remous familiaux.

Lors de cette session destinée à répondre à des questions variées — amour, sexualité, travail, dermatologie — l’ancienne reine de beauté a formulé une réponse franche et concise à une question sur la bisexualité : « Oui, j’ai déjà eu une expérience sexuelle avec une fille, pour ne pas mourir bête. » Cette confidence, publiée sur son compte Instagram en janvier 2020, a rapidement été relayée par la presse people et a alimenté les discussions au sein de sa communauté en ligne.

Si une partie des internautes a salué la transparence de la jeune femme, d’autres réactions ont pris la forme d’étonnement, notamment dans son cercle familial. Camille Cerf a raconté que ses grands-parents avaient découvert l’information via les journaux et que cela avait provoqué un « pataquès au déjeuner du dimanche », soulignant le fossé générationnel qui entoure encore les questions de sexualité pour certains publics.

Précisions publiques et trajectoire personnelle

Pour éviter les malentendus, Camille Cerf a par la suite souhaité préciser sa position dans les colonnes de Closer. Elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas, selon elle, d’une remise en question définitive de son orientation : « Je voulais dire que ce n’est pas parce que j’embrasse une fille que cela fait de moi une homosexuelle. J’ai toujours vécu avec des hommes. Il n’y a pas d’homosexuels ou d’hétérosexuels, il y a des gens qui s’aiment. » Elle a aussi insisté sur l’importance de l’épanouissement sexuel, le liant davantage à l’attirance mutuelle qu’à une catégorisation stricte par genre.

Sur le plan personnel, la vie sentimentale de Camille Cerf a évolué depuis cette révélation. À partir de 2021, elle partage sa vie avec le mannequin Théo Fleury, rencontré via les réseaux sociaux. Le couple a eu un enfant, un garçon prénommé Malo, né en 2023. Théo Fleury a raconté un souvenir lié à l’annonce de la grossesse : selon lui, Camille lui aurait tendu une boîte contenant un test de grossesse positif en lui disant de s’asseoir sur le canapé.

Parmi les autres prises de parole publiques de Camille Cerf figure le récit du combat contre la maladie au sein de sa famille : elle s’est confiée sur le cancer de son père à plusieurs reprises dans les médias.