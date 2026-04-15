Cameroun : Léon XIV entame une visite de trois jours axée sur la paix et la réconciliation

Après une étape en Algérie, le pape Léon XIV a atterri à Yaoundé où il entame une visite de trois jours, du 15 au 18 avril 2026. Ce déplacement, programmé aux alentours de 15 heures, intervient dans un pays d’environ 30 millions d’habitants, majoritairement chrétien mais marqué par une grande diversité religieuse et plusieurs tensions sociales et politiques. La tonalité officielle de la tournée est résolument axée sur la paix et la réconciliation.

Dans la capitale, les rues portent des banderoles en français et en anglais saluant la venue du souverain pontife « en terre d’espérance ». Le message affiché — réconcilier les cœurs et panser les blessures des nations — illustre l’esprit affiché de la visite.

Le voyage de Léon XIV revêt une double dimension : d’un côté, il vient nourrir la foi des catholiques dans un paysage religieux où les Églises évangéliques gagnent en influence ; de l’autre, il joue son rôle de chef d’État du Vatican, porteur d’une diplomatie morale et politique.

Au programme figurent des rencontres destinées à écouter l’ensemble des composantes de la société camerounaise, alors que le pays fait face à des difficultés économiques, à des inégalités persistantes, et à des tensions alimentées par la réélection présidentielle d’octobre 2025 et le conflit anglophone. Le Saint-Siège pourrait encourager l’ouverture de dialogues pour tenter d’amorcer des solutions durables.

Le scepticisme existe également. Dans le quatrième arrondissement, à Ekoumou, Serge Alain, étudiant en communication, relativise l’impact concret d’une telle visite sur la vie quotidienne de la majorité des Camerounais, estimant que la portée symbolique ne se traduira pas automatiquement par des changements tangibles.

La société civile a, de son côté, formulé des demandes précises. Plusieurs organisations réunies en coalition ont appelé le pape à intervenir, par son autorité morale et ses relais diplomatiques, en faveur de la libération de personnes arrêtées lors des scrutins de 2018 et 2025 et à dénoncer l’emploi de la loi antiterroriste contre des opposants politiques. Hervé Nzouabet, militant des droits humains et signataire de l’appel, a indiqué que leur recensement fait état d’environ 3 310 arrestations depuis 2018, dont près de 2 782 personnes demeurent détenues selon les données accessibles au collectif.

La première journée de la visite sera chargée. Le pape doit être reçu au palais de l’Unité par le président Paul Biya, avant d’enchaîner des échanges avec les autorités, des représentants de la société civile et le corps diplomatique. Sont aussi prévues une visite à l’orphelinat Ngul Zamba — géré par des religieuses depuis plusieurs décennies — et une rencontre avec les évêques camerounais.