Cameroun : neuf mois après sa promesse, Paul Biya n’a toujours pas annoncé de nouveau gouvernement

Le président camerounais avait assuré le 31 décembre 2025 qu’une nouvelle équipe serait formée « dans les prochains jours ». Fin août 2026, Joseph Dion Ngute apparaît toujours comme chef du gouvernement.

Neuf mois après la promesse de Paul Biya de former un gouvernement « dans les prochains jours », aucune nouvelle équipe n’a été publiquement annoncée au Cameroun. De retour à Yaoundé le 20 août après plus de dix semaines d’absence à l’étranger, le président n’a pas encore officialisé de remaniement, et Joseph Dion Ngute reste identifié comme Premier ministre.

L’attente n’est pas nouvelle. Dès le 13 février 2026, des sources indépendantes relevaient qu’aucun gouvernement n’avait encore été formé après la réélection du chef de l’État, malgré l’engagement pris dans son message à la Nation du 31 décembre 2025.

Le 4 avril 2026, le Parlement camerounais a en outre approuvé une révision constitutionnelle réintroduisant le poste de vice-président. Cette fonction doit assurer la continuité du pouvoir en cas de décès, de démission ou d’empêchement du président, sans qu’un nouveau gouvernement ait pour autant été annoncé depuis.

Sur la page d’organisation du gouvernement des Services du Premier ministre, Joseph Dion Ngute figure toujours comme « Premier ministre, chef du gouvernement ». La CRTV l’a aussi montré parmi les personnalités ayant accueilli Paul Biya à son retour à Yaoundé.