Lyon – Fenerbahçe : Canal+ diffuse le barrage retour de Ligue des champions à 21h00

Le match retour des barrages se joue mercredi 26 août au Groupama Stadium. Après le 1-1 de l'aller à Istanbul, la qualification pour la phase de ligue reste totalement ouverte.

Le barrage retour de Ligue des champions entre Lyon et Fenerbahçe se joue mercredi 26 août au Groupama Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 21h00 et une diffusion en direct sur Canal+.

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La rencontre est décisive pour les deux clubs, puisque son vainqueur rejoindra la phase de ligue de la compétition. Le perdant sera reversé en Ligue Europa.

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Le match aller, disputé le 18 août à Istanbul, s’est achevé sur un score de 1-1. Lyon retrouve donc son public avec une qualification encore entièrement ouverte avant ce rendez-vous retour.

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Le club français aborde ainsi le dernier tour préliminaire à domicile sans avantage au score, face à un adversaire turc resté à égalité sur la première manche. Le résultat de mercredi déterminera directement la suite de la campagne européenne des deux équipes.

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Le rendez-vous de Lyon figure parmi les barrages retour du 26 août inscrits au calendrier officiel de l’UEFA, dernière étape avant l’entrée dans la phase de ligue.