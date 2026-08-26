Nigeria : le marché s’ouvre à davantage de bœuf et de porc américains

L’élargissement annoncé le 21 août par l’USMEF rend éligible une gamme plus large de viandes rouges américaines, tout en maintenant des exclusions et sans démontrer encore une progression mesurée des ventes.

Le Nigeria a élargi l’accès de son marché au bœuf et au porc américains, une ouverture annoncée le 21 août par l’U.S. Meat Export Federation (USMEF) qui augmente la liste des produits admissibles sans démontrer encore une hausse déjà mesurée des exportations.

Avant cette évolution, le pays n’acceptait qu’un nombre limité de produits carnés transformés américains. Les découpes de bœuf et toutes les découpes de porc, à l’exception des jambons avec os, sont désormais éligibles à l’exportation vers le marché nigérian.

Les abats de bœuf et de porc, les jambons avec os ainsi que les produits fumés, séchés ou salés restent exclus, ce qui laisse subsister un accès partiel plutôt qu’une ouverture complète du marché.

Dan Halstrom, président de l’USMEF, présente cette évolution comme une première étape et estime qu’il faudra du temps pour s’implanter dans la restauration et la distribution nigérianes.

Matt Copeland, directeur Afrique de l’organisation, a ajouté que cet élargissement de l’accès suivait plusieurs années d’échanges avec des décideurs nigérians, coordonnés avec le Foreign Agricultural Service du département américain de l’Agriculture.