Mort de Dolly Parton : Dollywood reste ouvert, fidèle au souhait de sa cofondatrice

Au lendemain du décès de la chanteuse à 80 ans, Dollywood a annoncé l'ouverture du parc mercredi 26 août, conformément à son souhait. La destination touristique du Tennessee, cofondée avec Herschend en 1986, revendique plus de deux millions de visiteurs par an.

Dollywood restera ouvert mercredi 26 août à Pigeon Forge, dans le Tennessee, au lendemain de la mort de Dolly Parton, a annoncé le parc, qui dit appliquer le souhait exprimé par sa cofondatrice.

La chanteuse américaine est morte le mardi 25 août 2026 à l’âge de 80 ans. Elle s’était associée au groupe Herschend en 1986 pour développer ce site de loisirs devenu l’un des piliers touristiques des Great Smoky Mountains.

Sur son site officiel, Dollywood se présente comme l’attraction touristique la plus visitée du Tennessee et indique accueillir plus de deux millions de visiteurs par an. Le parc reste ainsi l’élément central de l’héritage économique et populaire laissé par l’artiste dans son État natal.

L’univers de Dolly Parton s’étend aussi à Nashville, où existent en 2026 le SongTeller Hotel et le musée Dolly’s Life of Many Colors. Ces projets prolongent une empreinte culturelle et touristique construite bien au-delà de sa seule carrière musicale.

La gestion quotidienne du site est assurée avec Herschend, ce qui permet au parc de maintenir son calendrier. Dollywood a indiqué qu’il accueillerait bien les visiteurs mercredi, sans fermeture annoncée après le décès de sa cofondatrice.