Prince Harry : African Parks annonce la fin de son mandat, son arrivée au Royaume-Uni rapportée

L’organisation de conservation a annoncé le 19 août un renouvellement de gouvernance mettant fin au rôle du duc de Sussex, tandis que la presse britannique rapporte désormais son séjour prolongé au Royaume-Uni avec Meghan et leurs enfants.

African Parks a annoncé le 19 août 2026 la fin du mandat du prince Harry à son conseil d’administration, tandis que des médias britanniques ont rapporté le 26 août l’arrivée au Royaume-Uni du duc de Sussex, de Meghan Markle et de leurs enfants pour un séjour présenté comme prolongé.

L’organisation de conservation indique que Harry était lié à African Parks depuis dix ans. Après avoir soutenu un transfert d’éléphants au Malawi en 2016, il a présidé l’ONG pendant six ans avant de rejoindre son conseil d’administration en 2023.

African Parks et le porte-parole du prince affirment qu’il reste favorable à la mission de conservation menée en Afrique, malgré la fin de son rôle officiel. Associated Press avait déjà rapporté le 20 août que le couple prévoyait un séjour prolongé au Royaume-Uni et que leurs enfants étaient inscrits dans des écoles britanniques pour la rentrée.

The Guardian a rappelé que ce départ intervient sur fond de controverse liée à des abus commis par des rangers du parc national d’Odzala-Kokoua, en République du Congo, après des accusations de membres de la communauté baka et une revue indépendante évoquée par le journal.

Selon le Guardian, qui cite des informations de la BBC et du Daily Telegraph, la famille est arrivée au Royaume-Uni mercredi 26 août. Les changements de gouvernance annoncés par African Parks doivent prendre effet lors de la réunion du conseil prévue le 30 septembre 2026.