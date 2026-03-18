Cameroun : les députés élisent les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat

Alors que la population attend toujours l’annonce d’un remaniement ministériel, des députés camerounais ont procédé, mardi 17 mars, à la désignation des nouveaux dirigeants des deux assemblées parlementaires du pays.

À la tête de l’Assemblée nationale, les élus ont porté Théodore Datouo au poste de président. Agé de 66 ans, ce député originaire de Bangou, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et originaire de la région de l’Ouest, occupait précédemment la vice-présidence de l’institution. Son élection fait de lui seulement le second titulaire de cette fonction depuis le retour au multipartisme en 1992.

Le nouveau président succède à Cavayé Yéguié Djibril, figure de longue date du Parlement. Ce dernier avait siégé pendant 54 ans aux côtés des parlementaires et présidé l’hémicycle pendant près de 34 ans. Son départ, issu d’une page politique marquante, a profondément marqué les commentateurs et la presse nationale.

Le Sénat a lui aussi changé de chef : Marcel Niat Njifenji, âgé de 91 ans, a été remplacé par Aboubakary Abdoulaye. Souverain traditionnel de Rey-Bouba et personnalité influente de la région du Nord, il a été élu à l’unanimité et retrouve désormais le rang de deuxième personnalité de l’État après avoir exercé les fonctions de premier vice-président de la chambre haute.

Un renouvellement institutionnel au moment d’une attente gouvernementale

Ces nominations interviennent alors que la formation d’un nouveau gouvernement, annoncée par le chef de l’État lors de son allocution du Nouvel An début janvier, n’a pas encore été concrétisée, laissant observateurs et citoyens dans l’attente des décisions présidentielles.

Le renouvellement des postes clés au Parlement relance le débat sur l’équilibre des générations et des responsabilités au sommet de l’appareil d’État, au moment où se multiplient les interrogations sur l’agenda politique à venir.