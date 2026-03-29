Cameroun : intervention chirurgicale réussie pour une tumeur cérébrale géante chez une adolescente

Le 20 février 2026, au centre hospitalier régional de Garoua, une équipe dirigée par le neurochirurgien Ignatius Esene, assisté du docteur Nathalie Ghomsi, a extrait une tumeur cérébrale pesant plus de deux kilogrammes sur une adolescente de 16 ans. L’intervention, menée avec succès, a permis à la jeune patiente d’entamer sa convalescence et d’envisager un retour progressif en classe.

Originaire du département du Mayo-Rey, la malade — que nous nommerons Monique — avait d’abord observé une petite protubérance sur le crâne qui a rapidement grossi. Des maux de tête violents et un déclin progressif de son état ont suivi pendant de longs mois avant que sa famille ne cherche à obtenir des soins spécialisés.

La prise en charge n’a pas été immédiate : après un premier examen par une infirmière en milieu rural, une orientation vers Garoua a été prescrite, mais le transfert a été retardé par des difficultés financières. Faute d’assurance, la famille n’a pas pu payer le déplacement et l’hospitalisation sans aide. L’établissement et plusieurs donateurs — dont la direction et les services sociaux de l’hôpital — ont finalement mobilisé des fonds pour permettre l’opération.

L’intervention elle‑même a duré plus de six heures et la patiente a reçu quatre transfusions sanguines au cours de la procédure. Selon l’équipe médicale, une prise en charge plus précoce aurait réduit l’ampleur de l’opération et les risques associés.

Renforcer l’offre en neurochirurgie et étendre la couverture santé

Le cas met en lumière les limites de l’accès aux soins spécialisés dans le pays. D’après le neurochirurgien, le Cameroun ne compte qu’une trentaine de spécialistes dans ce domaine. Si certains centres de référence existent, les équipements de diagnostic restent insuffisants : le septentrion ne dispose que de deux appareils d’imagerie par résonance magnétique et de sept scanners, obligeant souvent les patients à parcourir de longues distances pour être pris en charge.

Face à ces lacunes, le docteur Esene appelle les autorités à développer les capacités en neurochirurgie et à accélérer la mise en place d’une Couverture santé universelle pour réduire les obstacles financiers à l’accès aux soins. Pour l’heure, la jeune fille reprend peu à peu des forces, tout en restant placée sous surveillance médicale.

Sur le plan mondial, l’incidence des tumeurs cérébrales est estimée entre 20 et 30 nouveaux cas pour 100 000 habitants chaque année, soit plus de 300 000 nouveaux diagnostics annuels à l’échelle internationale.