Cameroun : plus de 100 cas suspects recensés depuis janvier 2025

Depuis le 1er janvier 2025, le Cameroun a recensé 114 cas suspects de Mpox, dont 10 ont été confirmés, sans qu’aucun décès n’ait été enregistré, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

D’après un communiqué ministériel, cinq cas de Mpox ont été officiellement confirmés dans le pays entre le 14 novembre 2025 et le 7 janvier 2026. Parmi eux, quatre ont été détectés dans la région du Littoral et un dans celle du Sud-Ouest.

Les autorités sanitaires alertent sur une augmentation des cas dans le Littoral, notamment en zones urbaines et semi-urbaines. Cette situation, associée à la détection continue de nouveaux cas suspects dans d’autres régions, fait craindre une propagation de la maladie à l’échelle nationale.

Le Mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe, est une maladie zoonotique qui se transmet principalement des animaux à l’homme, en particulier par les rongeurs, mais peut également se propager entre personnes. Elle se caractérise généralement par des éruptions cutanées accompagnées de fièvre.