Cameroun : arrivée des premiers engins pour le parc intercommunal de génie civil financés à 97,2 milliards FCFA

Les premiers engins destinés au futur parc intercommunal de génie civil et d’hydraulique, financé à hauteur de 97,2 milliards FCFA, sont en route vers le Cameroun selon le communiqué final de la 45ᵉ session extraordinaire du conseil d’administration du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (FEICOM). Le calendrier de livraisons programmé prévoit une première cargaison au port de Douala au mois d’avril, suivie de plusieurs envois étalés jusqu’en 2027.

Réunie le 20 février 2026 à Yaoundé, la session extraordinaire a permis de préciser le contenu et le phasage des livraisons. Le directeur général du FEICOM a indiqué que 263 engins de « dernière génération », pour un coût global déclaré de 48,2 milliards FCFA, seront acheminés en plusieurs vagues : 40 équipements en avril, 150 en juillet, 68 en août 2026 et une dernière série de cinq concasseurs attendue en juin 2027.

Le montage financier du projet combine emprunts internationaux et apports publics locaux. Le président de la République avait autorisé la conclusion de deux prêts totalisant 55 milliards FCFA auprès de Standard Chartered Bank New York et de Private Export Funding Corporation. Le premier accord correspond à une facilité de crédit de 43,71 milliards FCFA assortie d’une garantie de l’US Exim Bank ; le second se présente comme un prêt commercial de 11,24 milliards FCFA.

Déploiement, fournisseurs et organisation opérationnelle

Outre ces emprunts, le dossier indique que 20,6 milliards FCFA seront mobilisés par le FEICOM et les collectivités territoriales, tandis que l’État central apporte 21,6 milliards FCFA, ce qui porte l’enveloppe totale annoncée à 97,2 milliards FCFA. L’origine du projet est liée à une initiative de l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun, avec l’appui du FEICOM pour la préparation des dossiers transmis au Comité national de la dette publique selon les procédures en vigueur.

Le dispositif décrit par l’institution comprend l’acquisition d’un parc d’engins et d’équipements hydrauliques, dont la fourniture est confiée à l’entreprise américaine Hofmann Equipment. Le communiqué évoque « environ 270 engins » au sein du parc, la mise en place de cinq stations mobiles de concassage et une série de prestations annexes destinées à assurer la mise en fonctionnement des matériels.

Le plan de déploiement prévoit également la formation du personnel technique appelé à exploiter et maintenir ces équipements, ainsi que la création d’une société d’économie mixte chargée de la gestion et de l’exploitation du parc intercommunal. La gouvernance et les modalités opérationnelles de cette entité ont été présentées sommairement lors de la session.

Pour rapprocher les matériels des collectivités bénéficiaires, cinq bases zonales doivent être installées dans différentes zones agro-écologiques : Tiko, Mfou, Mandjou, Koutaba et Maroua. Le premier lot d’équipements est attendu au port de Douala au cours du mois d’avril, les envois suivants étant programmés pour juillet et août 2026, avec les concasseurs prévus pour juin 2027.