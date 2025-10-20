CAF – Ligue des Champions: tous les résultats de la phase aller du 2e tour préliminaire

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la manche aller du deuxième préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La Ligue des champions de la CAF était à l’honneur ce weekend avec les rencontres du deuxième tour préliminaire aller. Au moins 14 matchs ont été disputés à travers l’Afrique. En déplacement en Tunisie, la JS Kabylie a pris le dessus sur l’US Monastirienne (3-0).

Une belle victoire des Algériens qui prennent une grande option avant la manche retour. Mission accomplie également pour les Congolais de St Eloi Lupopo qui ont pris le dessus sur les Sud-Africains d’Orlando Pirates (3-0). La manche retour se joue dans une semaine.

À lire aussi : Gayton McKenzie souhaite que le Nigeria manque le Mondial 2026, l’affaire fait polémique

Tous les résultats du 2e tour aller

Kenya Police FC (KEN) 0-1 Al Hilal (SOU)

US Monastirienne (TUN) 0-3 JS Kabylie (ALG)

Rahimo FC (BFA) 0-1 Espérance de Tunis (TUN)

Aigle Noir FC (BUR) 0-1 Al Ahly (EGY)

Black Bulls (MOZ) 1-0 Rivers United (NGR)

Silver Strikers FC (MLW) 1-0 Young Africans (TAN)

Stade d’Abidjan (CIV) 0-2 Atlético Petroleos de Luanda (ANG)

Colombe Sportive (CMR) 1-1 MC Alger (ALG)

Nsingizini Hotspurs (ESW) 0-3 Simba SC (TAN)

FC Saint Eloi Lupopo (RDC) 3-0 Orlando Pirates (AFS)

Remo Stars (NGR) 1-5 Mamelodi Sundowns (AFS)

Horoya AC (GUI) 1-1 AS FAR (MAR)

Vipers SC (OUG) 1-2 Power Dynamos (ZAM)

FC Nouadhibou (MTN) 1-1 Stade Malien (MLI)