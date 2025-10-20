CAF – Ligue des Champions: tous les résultats de la phase aller du 2e tour préliminaire
Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la manche aller du deuxième préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.
La Ligue des champions de la CAF était à l’honneur ce weekend avec les rencontres du deuxième tour préliminaire aller. Au moins 14 matchs ont été disputés à travers l’Afrique. En déplacement en Tunisie, la JS Kabylie a pris le dessus sur l’US Monastirienne (3-0).
Une belle victoire des Algériens qui prennent une grande option avant la manche retour. Mission accomplie également pour les Congolais de St Eloi Lupopo qui ont pris le dessus sur les Sud-Africains d’Orlando Pirates (3-0). La manche retour se joue dans une semaine.
Tous les résultats du 2e tour aller
Kenya Police FC (KEN) 0-1 Al Hilal (SOU)
US Monastirienne (TUN) 0-3 JS Kabylie (ALG)
Rahimo FC (BFA) 0-1 Espérance de Tunis (TUN)
Aigle Noir FC (BUR) 0-1 Al Ahly (EGY)
Black Bulls (MOZ) 1-0 Rivers United (NGR)
Silver Strikers FC (MLW) 1-0 Young Africans (TAN)
Stade d’Abidjan (CIV) 0-2 Atlético Petroleos de Luanda (ANG)
Colombe Sportive (CMR) 1-1 MC Alger (ALG)
Nsingizini Hotspurs (ESW) 0-3 Simba SC (TAN)
FC Saint Eloi Lupopo (RDC) 3-0 Orlando Pirates (AFS)
Remo Stars (NGR) 1-5 Mamelodi Sundowns (AFS)
Horoya AC (GUI) 1-1 AS FAR (MAR)
Vipers SC (OUG) 1-2 Power Dynamos (ZAM)
FC Nouadhibou (MTN) 1-1 Stade Malien (MLI)