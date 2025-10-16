CAF – Ligue des champions: le programme de la manche aller du 2è tour préliminaire

Le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF au lieu du 17 au 19 octobre 2025 à travers les pelouses africaines. Découvrez les affiches au programme.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La Ligue des champions de la CAF reprend ce vendredi avec les rencontre de la phase aller du deuxième tour préliminaire. Une quinzaine de matchs se disputeront du 17 au 19 octobre prochain. La compétition débutera vendredi avec notamment le duel entre Kenya Police FC et Al Hilal SC, suivi du choc US Monastirienne – JS Kabylie.

Le samedi 18 octobre sera marqué par plusieurs grands rendez-vous, dont Aigle Noir CS – Al Ahly FC, rencontre entre le géant égyptien et la surprenante équipe burundaise, ou encore Rahimo FC – Espérance de Tunis, un autre duel très attendu. Stade d’Abidjan, de son côté, tentera de créer la surprise face à Atlético Petróleos d’Angola.

À lire aussi : Barrages Mondial 2026: Aubameyang prévient les Super Eagles avant Nigeria vs Gabon

Le programme du dimanche 19 octobre offrira une série de confrontations explosives : Horoya AC défiera l’AS FAR, tandis que FC Saint-Éloi Lupopo affrontera les Sud-Africains d’Orlando Pirates. En clôture de ce premier acte, FC Nouadhibou recevra le Stade Malien dans un classique ouest-africain. Les matches retour se tiendront une semaine plus tard, du 24 au 26 octobre, et permettront de connaître les clubs qualifiés pour la phase de groupes.

2e tour préliminaire – Matchs aller (Heures GMT)

Vendredi 17 octobre 2025

12h00 – Kenya Police FC vs Al Hilal SC

14h00 – US Monastirienne vs JS Kabylie

Samedi 18 octobre 2025

13h00 – Aigle Noir CS vs Al Ahly FC

13h00 – Associação Black Bulls vs Rivers United FC

13h00 – Silver Strikers FC vs Young Africans

16h00 – Rahimo FC vs ES Tunis

16h00 – Stade d’Abidjan vs Atlético Petróleos

Dimanche 19 octobre 2025

13h00 – Colombe Sportive vs MC Alger

13h00 – FC Saint-Éloi Lupopo vs Orlando Pirates

13h00 – Nsingizini Hotspurs FC vs Simba SC

15h00 – Remo Stars FC vs Mamelodi Sundowns

16h00 – Horoya AC vs AS FAR

16h00 – Vipers SC vs Power Dynamos FC

19h00 – FC Nouadhibou vs Stade Malien

Dimanche 26 octobre 2025

16h00 – Al Ahli Tripoli vs RS Berkane

Heure à confirmer – Ethiopian Insurance vs Pyramids FC